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В Дубне построят дамбу для защиты Российского центра программирования

В Дубне построят дамбу для защиты Российского центра программирования

18 мая 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В городе Дубне Московской области вскоре начнется строительство дамбы для защиты района, где находится Российский центр программирования, сообщает RosTender.info.

Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов объявило тендер на строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем. Стоимость предстоящих работ оценивается в 2 млрд 146 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 9 июня, итоги закупки подведут 18 июня.

Дамба длиной почти 8,8 км будет находиться в левобережной части города, вдоль левого берега Угличского водохранилища, расположенном на Волге. Она пройдет до Северной канавы и далее вдоль берега канавы до дороги Дубна – Кимры. Сооружение не затронет русла реки, чтобы не создать дополнительных препятствий при прохождении ежегодных паводков, отмечается в документации тендера.

Отметка гребня дамбы по Балтийской системе составит 120 м, ширина - 6,5 м. В кроме того, планируется создать насосные станции для перекачки паводковых вод из Южной и Центральной канав в Волгу, водо-судопропускные и водопропускные сооружения. Объект предполагается сдать до конца сентября 2023 года.

Российский центр программирования – это инвестиционная площадка особой экономической зоны «Дубна». Здесь размещаются научно-производственные комплексы предприятий, ведущих исследования и разработки новых технологий.
 

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Источник: РосТендер

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