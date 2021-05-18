Отраслевая конференция по вопросам диверсификации деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) состоится во вторник 25 мая в Рязани. Ее участники обсудят перспективы развития отрасли, лучшие практики диверсификации деятельности организаций ОПК, трансформацию кадрового потенциала отрасли и меры господдержки развития ее производства, сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Открывающая конференция цикла тематических региональных мероприятий будет посвящена актуальным вопросам развития производства гражданской продукции организациями оборонно-промышленного комплекса, развития кооперации с высокотехнологичным бизнесом, формирования кадрового потенциала и тиражирования лучших практик", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, центральным событием мероприятия станет пленарное заседание "Диверсификация оборонной промышленности как приоритет инновационного развития России", участие в котором примут старший вице-президент ПАО "Промсвязьбанк" Борис Ярышевский и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Участниками пленарного заседания также станут первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова и генеральный директор ОАО "Межведомственный аналитический центр" Владимир Довгий. На тематических панельных сессиях выступят заместитель директора департамента ОПК Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Александр Згруев, председатель правления группы компаний "Геоскан" Алексей Семенов, исполнительный директор "Национальной Ассоциации Трансфера Технологий" Алексей Филимонов, генеральный директор "Корпоративной Академии Роскосмоса" Кирилл Порватов, проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Микушев и другие спикеры.

Организаторами мероприятия выступают ПАО "Промсвязьбанк" и компания "Иннопрактика".

О площадке

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, в регионе функционирует немало предприятий сферы ОПК, отрасль является традиционной. На данный момент, область развивается в направлении диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, на данный момент ведутся работы по созданию инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина".

"Мы планируем активно использовать инструменты государственной поддержки промышленности для укрепления кооперационных связей между предприятиями внутри отрасли. Также стараемся привлекать дополнительные ресурсы для того, чтобы обеспечить эффективное развитие наших оборонных предприятий, и дать им возможность реализовывать перспективные проекты диверсификации ОПК, получать госзаказы, осваивать и выпускать высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию. Все это крайне важно для развития региона и повышения качества жизни наших граждан", - отметил Любимов.

Фото: topwar.ru