Церемония физического пуска установки токамак Т-15МД. С Михаилом Ковальчуком, президентом НИЦ «Курчатовский институт»

Председатель Правительства принял участие в церемонии запуска установки токамак Т-15МД.

Мегаустановка токамак Т-15МД в НИЦ «Курчатовский институт» создана в рамках государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». Её создание – необходимый шаг для развития отечественной школы термоядерных исследований, повышения международной конкурентоспособности России в данной сфере и реализации Российской национальной программы по управляемому термоядерному синтезу.

Токамак Т-15МД (тороидальная камера с магнитными катушками) – модифицированная версия реактора Т-15, работавшего в Курчатовском институте с конца 1980-х, и первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. Её уникальность – в сочетании высокой мощности с компактными размерами. Это стало возможным благодаря ряду новых технологий, разработанных НИЦ «Курчатовский институт».

Токамак Т-15МД входит в структуру международного термоядерного проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Предполагается, что реактор ITER сможет заработать к 2035 году. Т-15МД станет одной из установок, на которой будет решаться целый ряд исследовательских задач проекта.