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Компания "Россети Московский регион" на территории 12 округов Подмосковья реализует комплексную программу по повышению качества электроснабжения потребителей

Компания «Россети Московский регион» реализует комплекс работ по реконструкции электросетей и ремонту электрооборудования на территории 12 округов Подмосковья в рамках реализации совместной с Министерством энергетики Московской области Программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

С начала реализации Программы энергетики компании в распределительных сетях 0,4/6/10 кВ заменили 89 опор ЛЭП, порядка 16,5 км неизолированного провода на современный и более надежный самонесущий изолированный провод (СИП), отремонтировали 95 трансформаторные подстанции и 3 трансформаторные подстанции полностью реконструировали, от древесно-кустарниковой растительности расчистили более 11 га трасс линий. Организовано взаимодействие по предоставлению еженедельной отчетности с фотоматериалами с Министерством энергетики Московской области.

«По поручению губернатора, Министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», - подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В рамках данной программы в 2021 году будут выполнены мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей в 12-ти муниципальных образованиях Московской области: Раменском, Пушкинском, Рузском, Орехово-Зуевском, Ленинском городских округах, а также в Домодедово, Щелково, Ступино, Чехове, Егорьевске, Истре и Красногорске.

Все проводимые мероприятия по обновлению электросетевого комплекса позволят обеспечить в дальнейшем качественное и надежное электроснабжение потребителей.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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