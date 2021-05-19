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Правительство определило генподрядчика строительства синхротрона "СКИФ" в Новосибирске

Правительство определило генподрядчика строительства синхротрона СКИФ в Новосибирске

19 мая 2021, 10:30
Рубрика: Контракты
Метки: ЦКП СКИФ, НАЦПРОЕКТ, НАУКА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Правительство РФ определило генподрядчика строительства Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в наукограде Кольцове под Новосибирском. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект ЦКП "СКИФ" создается по национальному проекту "Наука" с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как "Академгородок 2.0".

"Определить акционерное общество "Концерн Титан-2" единственным исполнителем осуществляемой Минобрнауки России закупки работ по строительству объекта капитального строительства "Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), включая монтаж инженерных систем и оборудования", - говорится в документе.

Предельный срок госконтракта - до 15 мая 2023 года. Отмечается также, что исполнитель может привлекать субподрядчиков, но при условии выполнения собственными силами не менее 60% общего объема работ, предусмотренных госконтрактом.

ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 г., что позволит начать проведение научных исследований в 2024 г. Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.

Фото:  © nso.ru

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Источник: ТАСС

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