Вологодский государственный университет в следующем году планирует открыть собственный бассейн в Осановском переулке, сообщает RosTender.info.

Администрация университета объявила тендер на выполнение строительных работ. С победителем тендера вуз готов заключить контракт на 227,6 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 9 июня, после этого будут подведены итоги закупки. Исполнителю на строительство здания и оборудование бассейна в Осановском переулке отведут 1 год и 2 месяца.

Бассейн для вуза создается в рамках проекта «500 бассейнов», инициированного партией «Единая Россия». В университетском бассейне будут заниматься студенты. Также здесь планируют развивать профессиональные умения по некоторым направлениям обучения. В частности, бассейн будет служить для подготовки учителей физической культуры, спортивных тренеров, специалистов по оздоровительной физкультуре, специалистов по водоподготовке/водоочистке и спасателей, сообщал ранее в своем блоге ректор университета.

