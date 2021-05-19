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Новый кабельный холдинг, итоги "Нефтегаза-2021", ожидания WIRE и что будет с медью?
19 мая 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Вологодский государственный университет в следующем году планирует открыть собственный бассейн в Осановском переулке, сообщает RosTender.info.
Администрация университета объявила тендер на выполнение строительных работ. С победителем тендера вуз готов заключить контракт на 227,6 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 9 июня, после этого будут подведены итоги закупки. Исполнителю на строительство здания и оборудование бассейна в Осановском переулке отведут 1 год и 2 месяца.
Бассейн для вуза создается в рамках проекта «500 бассейнов», инициированного партией «Единая Россия». В университетском бассейне будут заниматься студенты. Также здесь планируют развивать профессиональные умения по некоторым направлениям обучения. В частности, бассейн будет служить для подготовки учителей физической культуры, спортивных тренеров, специалистов по оздоровительной физкультуре, специалистов по водоподготовке/водоочистке и спасателей, сообщал ранее в своем блоге ректор университета.
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