Комтранс ищет подрядчика на проектирование парка электробусов, о планах создания которого писал "ДП".

Речь идёт о производственной зоне Ржевка на Индустриальном проспекте, где должен появиться первый электробусный парк на территории Северо–Западного региона. Ранее сообщалось, что его обустроят на месте свалки, которую ликвидируют в 2021 году. Однако в конкурсной документации фигурируют два участка: и свалка (участок между ул. Потапова и Индустриальным пр.), и территория бывшего 11–го трампарка рядом с депо "Чижика".

Комтранс готов заплатить за работы почти 200 млн рублей. Согласно конкурсной документации, подрядчик должен сперва провести различные виды инженерных изысканий, после чего подготовить проектную документацию и пройти экспертизу.

Проектом должна быть предусмотрена вся необходимая инфраструктура, площадки для хранения как обычных электробусов, так и сочленённых ("гармошки") длиной до 19 м, а также различные административные и хозяйственные помещения.

Суммарно обе площадки будущего парка смогут вместить порядка 400 электробусов. Электроэнергией их поможет обеспечить находящаяся по соседству электроподстанция "Ржевская". Парк будет находиться в ведении ГУП "Пассажиравтотранс", у которого сегодня на балансе только 10 электробусов марки Volgabus, однако на линию (128–й маршрут) выходит меньше. В 2022 году ГУП намерено закупить ещё несколько десятков подобных машин. Предпочтение отдадут подвижному составу с ночной зарядкой, а не с ультрабыстрой, с длительным запасом хода (не менее 240 км).

Проект нового парка должен быть готов до 25 апреля 2022 года. Построить его власти рассчитывают к 2023 году. Однако, как ранее писал "ДП", пока не решено, как именно реализовывать проект: за счёт бюджетных средств или путём привлечения частных. Инвестиции в создание будущего парка электробусов ряд экспертов оценивают в сумму от 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей инвестиций.

В целом Комтранс нацелен на повышение экологичности и перевод общественного транспорта на электричество и газомоторное топливо. На газ ориентирован автобусный парк № 7 на Кубинской, 86 (пока единственная площадка ГУПа, работающая на компримированном природном газе), реконструкцию которого заказал город. На соответствующий конкурс с начальной максимальной ценой контракта 352 млн рублей заявилась только одна компания — АО "Эн–Системс", которая не стала снижать цену. Подрядчик имеет богатый опыт работы не только с "Пассажиравтотрансом", но и с ГУП "Петербургский метрополитен". После реконструкции автопарк № 7 будет способен обслуживать 360 единиц подвижного состава.

Эксплуатировать газомоторную технику "Пассажиравтотранс" планирует и в автобусном парке на Хрустальной ул., 22, реконструкцию которого город хочет закончить в августе 2021 года. На завершение работ выделено почти 432 млн рублей. Если суммировать все работы на этом объекте, то они обойдутся почти в 1,7 млрд рублей. После этого парк будет готов принимать 250 автобусов. Однако стоит учитывать, что рядом с площадкой на Хрустальной ул., в отличие от парка на Кубинской ул., пока нет заправочной инфраструктуры.

Отметим, что реконструкция двух автобусных парков, а также проектирование парка электробусов входят в соглашение о бюджетных инвестициях, подписанное между "Пассажиравтотрансом" и Комтрансом в феврале 2021 года. Согласно госпрограмме "Развитие транспортной системы Санкт–Петербурга" общий объём инвестиций в эти три объекта (без учёта строительства парка электробусов) суммарной мощностью более чем на тысячу единиц подвижного состава за период с 2017 по 2022 год составит почти 2,3 млрд рублей. Порядка 1,2 млрд за прошедшие годы уже было потрачено.