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Александр Новак встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Основной темой встречи стало исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам Послания Федеральному Собранию, в частности, о создании локальной газопринимающей инфраструктуры для обеспечения газом жителей и предприятий Камчатского края.

Строительство новой инфраструктуры, подчеркнул вице-премьер, повлияет на повышение уровня доступности природного газа для населения, а также в целом на повышение энергетической безопасности региона.

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Источник: government.ru

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