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Генеральный директор "Москабельмет" Павел Моряков рассказал об эффекте цифровизации

Генеральный директор «Москабельмет» выступил на II Петербургском промышленном бизнес-форуме 2021: «Промышленность в России: современная ситуация и основные тенденции развития. Индустрия 4.0: цифровая трансформация промышленного производства. Возможности инвестиций и экспорта».

Форум проходил с 18 по 20 мая в конференц-зале санкт-петербургского отеля «Москва». Деловая программа форума включала в себя классические дискуссии, презентации, круглые столы и мероприятия с онлайн-включениями. В ходе деловой программы обсуждались актуальные вопросы цифровизации промышленности, внедрения новых инструментов и механизмов поддержки бизнеса, новые возможностей для развития.

II Петербургский промышленный бизнес-форум – это удобная площадка для проведения и получения консультаций, обмена опытом и успешными кейсами, поиска партнеров и заключения взаимовыгодного сотрудничества. В деловой программе приняли участие представители GS Nanotech, ООО Робовизард/Kawasaki Robotics, ООО «СИМЭКС», Hellermanntyton Russia и других производителей высокотехнологичной продукции.

Павел Моряков выступил с докладом на тему «Цифровая вакцина: как и когда применять?» Используя нестандартный подход и обращаясь к метафорам, Павел Валерьевич сравнил проблемы промышленных предприятий с симптомами вирусного заболевания, а автоматизацию и цифровизацию — с лечением и вакцинацией. Каким образом можно снизить себестоимость продукции, как с помощью искусственного интеллекта, телеграм-ботов и других современных решений отстроиться от конкурентов? Об этом руководитель старейшего отечественного кабельного предприятия и признанный в отраслевом сообществе эксперт рассказал 18 мая и на примере ГК «Москабельмет» показал эффективность работы данных методов.

Любительская запись выступления с конференции

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Источник: ГК "Москабельмет"

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