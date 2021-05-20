Руководители крупнейших международных компаний и организаций обсудят актуальные вопросы постпандемийного развития в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Фонд Росконгресс.

Согласно программе форума, представители иностранных компаний примут участие в таких сессиях ПМЭФ, как "Российско-европейские отношения: отвечая на вызовы времени", "Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов", "Тренд на декарбонизацию - как будет меняться мир" и ряде других.

В сообщении Фонда Росконгресс отмечается, что среди иностранных участников - председатель, главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне; председатель правления, главный исполнительный директор Wintershall Dea GmbH Марио Мерен; президент, главный исполнительный директор Siemens Energy AG Кристиан Брух; президент Huawei Евразия Чжоу Дэниель; директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге; генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон; президент Всемирного экономического форума Берге Бренде; главный исполнительный директор, член совета директоров Qatar Financial Centre Юсуф Мохамед Аль-Джаида и другие.

Все подробности подготовки ПМЭФ-2021 приведены на официальном сайте и в Telegram-канале Фонда Росконгресс.

О форуме

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более ста дискуссий.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.