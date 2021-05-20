Надежность, качество и технологическое развитие станут основными темами экспозиции компании Rosendahl Nextrom на выставке Wire Russia 2021 – другими словами, компания остаётся верной своему обещанию «Мы с Вами!»

RoSET (Усовершенствованная экструзионная технология компании Rosendahl)

RoSET - инновационная технология изолирования кабелей среднего напряжения с использованием соединений на основе полипропиленовых компаундов (ППК). Данная технология станет идеальным решением для производителей, желающих выйти на новый уровень производства и повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Силикон

Благодаря своей уникальной термостойкости, силикон получил весьма широкое распространение среди производителей кабелей и проводов. Специалисты компании Rosendahl Nextrom уделяют особое внимание разработке и усовершенствованию своих «силиконовых» линий, что гарантирует высококачественное производство всех видов кабелей и проводов с силиконовой изоляцией.

RH-W

RH-W - линия формования и сварки металлической ленты при производстве кабелей высокого и сверхвысокого напряжения с диаметром по металлической оболочке от 50 до 200 мм. За последние месяцы были усовершенствованы параметры узла сварки и системы в целом – новые технологии обеспечивают бесперебойную работу линии и повышают её общую производительность.

Компания Nextrom предлагает технологические решения для производства оптических преформ, волокон и волоконно-оптических кабелей.

Компания Nextrom продолжает расширять свой центр научных исследований и разработок, который теперь включают в себя установки для изготовления преформ методами VAD/OVD и вытяжки оптического волокна, а также оборудование для производства модулей со свободной укладкой волокон и внутриобъектовых кабелей. Оборудование доступно для демонстрации и совместных испытаний с заказчиками в г. Вантаа, Финляндия.

Специалисты Rosendahl Nextrom обеспечивают своих заказчиков высококачественным оборудованием и квалифицированной поддержкой на долгие годы. Rosendahl Nextrom всегда с Вами!

Команда Rosendahl Nextrom приглашает Вас на стенд #M13, где Вы получите прекрасную возможность узнать о последних достижениях компании, отдохнуть и насладиться атмосферой праздника!