Методика динамических маркерных промысловых исследований добывающих скважин по технологии компании «ГеоСплит», резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и портфельной компании фонда Rusnano Sistema, рекомендована к применению решением Экспертно-технического совета Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.

Успешная сертификация технологии в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых подчеркивает высокую актуальность и практическую значимость динамических маркерных исследований Geosplit как метода промыслово-геофизических исследований горизонтальных, наклонно-направленных и вертикальных добывающих скважин.



Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»:

«Высокотехнологичные решения позволяют повысить эффективность процессов в таких ключевых секторах экономики России, как добыча традиционных видов энергоносителей, что, несомненно, способствует достижению национальных целей развития. Рекомендация Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых – это очередной знак качества, свидетельствующий о признании инновационного решения компании “ГеоСплит”, резидента “Сколково”, профессиональным сообществом. Уверен, технология станет еще более востребованной компаниями энергетического сектора не только России, но и стран-партнеров».

Максим Кузюк, старший управляющий директор УК «РОСНАНО»:

«Мы поздравляем команду “ГеоСплит” с очередным важным достижением и желаем успешной реализации намеченных планов. Компания является истинным новатором в области сбора данных в интересах ведущих международных и российских нефтегазовых и нефтесервисных компаний. Мы уверены, что у “ГеоСплита” большой потенциал, поскольку его продукция позволяет существенно повысить качество данных о ходе разработки нефтегазовых месторождений и увеличить отдачу от капитальных инвестиций в их разработку и эксплуатацию».

Метод геолого-промыслового контроля за добычей и разработкой Geosplit используется для долгосрочного мониторинга профиля и состава притока нефти, газа и воды по стволу добывающих скважин. Технология позволяет маркировать объекты как с использованием маркированного пропанта при многостадийном гидроразрыве пласта (МГРП), так и с применением композитного полимера в виде маркерной ленты в составе специальных кассет, интегрируемых в компоновку нижнего заканчивания.

Александр Каташов, генеральный директор «ГеоСплит»:

«C момента создания “ГеоСплит” мы выбрали открытую стратегию работы с экспертным нефтегазовым сообществом – совместно с клиентами и партнерами проводим лабораторные и полевые испытания, приглашаем независимых экспертов оценить ценность и преимущества технологии маркерной диагностики Geosplit, докладываем реальные практические результаты на конференциях. Защита нашей технологии на экспертно-техническом совете ГКЗ была серьезным испытанием для нашей команды. Я очень рад, что мы успешно выдержали этот экзамен. Результаты экспертизы в ГКЗ совпали с получением компанией статуса сертифицированного производителя в Saudi Aramco. Наши клиенты могут быть уверены, что, используя технологию Geosplit, они получают продукцию и услуги, которые соответствуют высочайшим индустриальным стандартам как в России, так и за рубежом».

Справочная информация

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.



Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Сайт: sk.ru.

ГеоСплит — международная цифровая нефтесервисная компания, разработчик технологии маркерных динамических исследований нефтегазовых объектов. Технология Geosplit позволяет получать поток данных о характере работы исследуемых нефтегазовых объектов на протяжении нескольких лет, а также вырабатывать рекомендации, нацеленные на решение конкретных задач компаний-недропользователей и заказчиков в сегментах добычи, разработки, хранения и транспортировки углеводородов.