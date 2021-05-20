Выставка «Энергетика ДВ региона - 2021» проходит в рамках Промышленного форума «Техно-лето 2021» и включает ещё несколько крупных тематических экспозиций "Автоматизация. Безопасность. Связь-2021", "Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. Город. Экология" и"ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток".

В церемонии официального открытия Форума принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, в числе приглашенных гостей он стал одним из первых посетителей выставки.

«Сейчас каждый хочет показать, на что он способен, что он может предоставить на рынок, будь то рынок строительства, энергетики, машиностроения, архитектуры или дизайна. На выставочных площадках представлено новое оборудование, которое будет интересно предприятиям многих отраслей. Сегодня перед нами поставлена амбициозная задача по строительству миллиона квадратных метров жилья. Все, что сегодня здесь презентуют, может успешно использоваться в сферах переработки, строительства, безопасности» - сказал Сергей Кравчук.

В этом году на Форум приехали участники из восьми регионов России. Свою продукцию, материалы и технологии представили 150 крупных российских предприятий. «Это говорит о том, что выставка востребована и любима как в Хабаровском крае, так и за его пределами» — отметил мэр Хабаровска.

«По нашим оценкам, те технологии, которые представлены на Форуме однозначно будут применяться в нашем регионе. Одно дело, когда ты выбираешь что-то в интернете, другое – когда ты можешь воочию это увидеть и поговорить со специалистами» – отметил Министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев.

Участниками выставки «Энергетика ДВ региона» стали, как хабаровские компании, так и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Коврова и ряда других регионов.

Внутри Арены «Ерофей» разместились «мини-офисы» компаний, демонстрационные стенды на которых представлены приборы учета всех видов энергии, АСУТП, насосное оборудование, арматура и технологические решения для энергетики, промышленности и ЖКХ.

На открытой площадке развернута экспозиция новинок в мире тяжелой техники, в том числе энергетические установки и строительные машины.

В рамках деловой программы Форума пройдут конференции, презентации, мастер-классы и круглые столы, на которых эксперты смогут обсудить перспективы развития энергетической и строительной отраслей края, оценить новые разработки и технологии, представленные участниками выставочной эксплозии. Ожидается, что по итогам Форума будут заключены долгосрочные контракты, выгодные городу и Хабаровском краю в целом.

Красивым дополнением Форума станет 14-й фестиваль архитектурных проектов «ДВ-Зодчество 2021», на котором широко представлены творческие работы архитекторов со всего Дальнего Востока.

Напомним:

Организаторами выставки «Энергетика ДВ региона – 2021» выступают Хабаровская Международная ярмарка и Выставочное объединение «РЕСТЭК».