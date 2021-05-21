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На втором строящемся энергоблоке Курской АЭС-2 смонтирована опорная ферма реактора

На площадке Курской АЭС-2 выполнено третье государственное задание 2021 года – в проектное положение установлена опорная ферма в здании реактора строящегося энергоблока №2.

Опорная ферма – один из элементов шахты реактора  в виде сварной металлоконструкции, которая предназначена для надежного закрепления корпуса реактора в бетонной шахте и выполняет функции по защите реактора от весовых и сейсмических нагрузок.

«Монтаж опорной фермы массой 83 тонны выполнялся с помощью грузоподъемного крана «Terex Demag CC8800». Такие работы относят к сложному виду монтажа, поскольку при больших габаритах конструкции допуски соосности относительно шахты реактора составляют всего 2 мм. Учет опыта аналогичных работ на первом блоке позволил специалистам филиала АО «Энергоспецмонтаж», монтировавшим опорную ферму, сократить сроки монтажа вдвое», – отметил начальник Управления капитального строительства Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин.

Завершение работ дает старт сооружению шахты реактора с отметки 11 метров до отметки 16,5 метров.

На следующем этапе строители выполнят монтаж упорной фермы, предназначенной для крепления корпуса реактора на верхнем уровне.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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