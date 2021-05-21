Посетите выставку wire Russia 2021 в июне бесплатно!

Пройдите бесплатную онлайн-регистрацию и получите электронный билет на Международную выставку оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «wire Russia / Проволока Россия 2021». Мероприятие пройдёт с 8 по 10 июня 2021 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3 параллельно с выставками «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия».

Выставка «Проволока Россия» проводится раз в два года и является местом встречи для специалистов всех предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции.



ВСЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

wire Russia представляет всю цепочку индустрии производства проволоки и кабеля: машины и установки для обработки и улучшения свойств проволоки, инструменты и вспомогательные материалы для производственной технологии, стекловолокно, крепёжные элементы и технические пружины, материалы, специальная проволока и кабель, техника для измерения, управления и испытания, техника регулирования и специализированные области.

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ПОСЕТИТЕ ЗОНУ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ METAL PLAZA

8 июня с 14:00 до 17:00 в зоне деловой программы METAL PLAZA (пав. 3 / нижний уровень) пройдёт технический семинар «Инновационные технологии для кабельно-проволочной индустрии РФ». Организатор мероприятия ОАО «ВНИИКП».

Подробная программа семинара>>

Расписание деловых мероприятий выставок «Металлургия Россия» и «Литмаш Россия»>>

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ WIRE RUSSIA 2021

Компания Maillefer является базой передовых технологий в кабельной и трубной промышленности и предлагает широкий портфель производственных решений для мировых рынков кабелей, проводов и труб. Компания делает линии для производства кабелей низкого, среднего, высокого и сверхвысокого напряжения, кабелей с резиновой изоляцией, волоконно-оптических кабелей, монтажных, автомобильных, авиационных проводов, кабелей связи, коаксиальных кабелей, LAN кабелей, а также специальных кабелей и проводов. В рамках выставки wire Russia 2021 под своей тематикой «House of Experts» Maillefer будет демонстрировать последние инновации и ноу-хау в области производства кабельно-проводниковой продукции.

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Компания NIEHOFF разрабатывает и производит оборудование для изготовления проводников из цветных металлов и их последующего использования в автомобильных, силовых и специальных кабелях, а также в кабелях передачи данных, за исключением экструзионных линий. Одним из приоритетов для NIEHOFF является создание производственных процессов с упором на энергосбережение, экономию материалов и затрат. Один из таких примеров – Машина двойной скрутки D 632, которая будет представлена на выставке wire Russia 2021 в июне. Основное преимущество данной машины состоит в возможности экономии производственных затрат, этот потенциал можно углубить, изготавливая литцы для автомобильных проводов с крайне малыми допусками.

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Опытный завод «Авиаль» — это современное высокотехнологичное производство алюминиевой проволоки. Предприятие специализируется на производстве сварочной алюминиевой проволоки в соответствии с ГОСТ 7871-75. В настоящее время завод «Авиаль» — это единственное производство в России, которое использует технологию финишной очистки проволоки. После этой операции проволока полностью готова к применению и не требует дополнительных затрат на подготовку к работе: правку и травление. Такие предприятия как ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ПАО «МЗИК», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «ПО «Стрела» и большинство предприятий судостроительной отрасли перешли на полуавтоматическую сварку проволокой производства Опытного завода «Авиаль».

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Передовое предприятие в России по изготовлению пружин и изделий из проволоки ООО «Фрей» работает на российском рынке пружин и изделий из проволоки с 2001 года. Используя инновационные отечественные и зарубежные технологии, компания поставляет свои изделия практически во все отрасли народного хозяйства: автомобилестроение, пищевая промышленность, нефтехимическая отрасль, приборостроение, горнодобывающая промышленность, товары народного потребления и другие. На выставке wire Russia 2021 ООО «Фрей» представит пружиннонавивочный станок с ЧПУ, который используется для изготовления пружинных изделий высокого качества из проволоки разного профиля.

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Время работы выставки:

с 8 по 9 июня с 10.00 - 18.00

10 июня с 10.00 - 16.00

Место проведения: Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №3



Контакты организаторов выставки в Москве:

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

Пискарев Кирилл,

директор проекта

Тел.: +7 (495) 955 91 99 # 626

PiskarevK@messe-duesseldorf.ru

Урих Эльвира,

ассистент по работе над проектом

Тел.: +7(495) 955-9199 # 624

UrikhE@messe-duesseldorf.ru

Контактная информация для прессы: