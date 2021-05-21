В Ставропольском крае отремонтируют мост на трассе А-167

Эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта моста через Полыновский канал в селе Прасковея Буденновского района. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды проходит по территории Республики Дагестан и Ставропольского края. Ремонтируемый мост на участке км 221+218 трассы в селе Прасковея пересекает Полыновский оросительный канал.

В ходе реализации проекта, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили в Главгосэкспертизе России, переправу демонтируют и соберут заново с измененными габаритами. Длина моста составит 6,41 м, ширина увеличится с 11,52 до 17,5 м. Так как сооружение располагается на вираже дороги, запланированы работы по разбивке кривой, устройству недостающего нормативного виража и уширению земляного полотна. На мосту установят удерживающие металлические ограждения, над опорами нанесут водонепроницаемые деформационные швы, откосы конусов укрепят монолитным бетоном. Для обеспечения примыкания опор к укреплению русла канала проектом предусмотрено устройство железобетонных подпорных стен с верховой и низовой сторон моста.

Работы по ремонту подходов включают фрезерование верхнего слоя покрытия, устройство новой дорожной одежды, ремонт обочин и восстановление барьерного ограждения. На дороге установят новые дорожные знаки и нанесут линейную разметку. Общая длина ремонтируемого участка, включая мост, составит 140 м.

Генеральная проектная организация - ООО «Независимый экспертно-ревизионный центр». Застройщик - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства».

Фото: rosavtodor.gov.ru