Россия построит один из крупнейших в мире комплексов по переработке газа мощностью 45 млрд кубометров газа, это позволит ей занять ведущие позиции на мировых рынках сжиженного природного газа и нефтегазохимии. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в ходе церемонии начала строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Ленинградской области компании «Русхимальянс», созданной на паритетной основе ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча».

Газоперерабатывающий комплекс станет крупнейшим по объёму переработки газа в России и по объёму производства СПГ в Северо-Западной Европе. Будущее предприятие займётся переработкой природного газа в продукцию нефтегазохимии, в частности, будет налажено производство крупнотоннажных полимеров, полиэтилена объёмом 3 млн т и СПГ около 13 млн т, уточнил вице-премьер. На время строительства комплекса будет создано 35 тыс. рабочих мест, само предприятие создаст 5 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест.

«Завод будет ключевым звеном в развитии таких перспективных отраслей в России, как газохимия и производство сжиженного газа. Это очень перспективные рынки в мире, Россия может занять здесь ведущую роль, имея возможности увеличить собственную долю на глобальном рынке СПГ до 15–20%, на рынке нефтегазохимии – до 6–7%», – подчеркнул Александр Новак.

Он также отметил, что озвученные планы по укреплению позиций России полностью соответствуют решениям Президента Российской Федерации по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в декабре прошлого года. Правительство уже приняло ряд стратегических документов, добавил вице-премьер.