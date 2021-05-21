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Новый кабельный холдинг, итоги "Нефтегаза-2021", ожидания WIRE и что будет с медью?
21 мая 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
Россия построит один из крупнейших в мире комплексов по переработке газа мощностью 45 млрд кубометров газа, это позволит ей занять ведущие позиции на мировых рынках сжиженного природного газа и нефтегазохимии. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в ходе церемонии начала строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Ленинградской области компании «Русхимальянс», созданной на паритетной основе ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча».
Газоперерабатывающий комплекс станет крупнейшим по объёму переработки газа в России и по объёму производства СПГ в Северо-Западной Европе. Будущее предприятие займётся переработкой природного газа в продукцию нефтегазохимии, в частности, будет налажено производство крупнотоннажных полимеров, полиэтилена объёмом 3 млн т и СПГ около 13 млн т, уточнил вице-премьер. На время строительства комплекса будет создано 35 тыс. рабочих мест, само предприятие создаст 5 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест.
«Завод будет ключевым звеном в развитии таких перспективных отраслей в России, как газохимия и производство сжиженного газа. Это очень перспективные рынки в мире, Россия может занять здесь ведущую роль, имея возможности увеличить собственную долю на глобальном рынке СПГ до 15–20%, на рынке нефтегазохимии – до 6–7%», – подчеркнул Александр Новак.
Он также отметил, что озвученные планы по укреплению позиций России полностью соответствуют решениям Президента Российской Федерации по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в декабре прошлого года. Правительство уже приняло ряд стратегических документов, добавил вице-премьер.
«Правительством Российской Федерации была принята Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, программы по развитию производства СПГ, нефтегазохимии, внесены и изменения в налоговое законодательство, которые позволяют стимулировать комплексную переработку газового сырья в России, использовать нашу сырьевую базу. Это позволит создать условия для развития экономики, социально-экономического развития Ленинградской области, создания новых рабочих мест, дополнительного дохода в региональные и федеральный бюджеты», – подчеркнул Александр Новак.
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