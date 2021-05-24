Благодаря совместному сотрудничеству ГУП РК «Крымэнерго» и Молодежного Совета при администрации города в Феодосии появилась новая привлекательная достопримечательность – художественный арт-объект на одной из подстанций предприятия.

ГУП РК «Крымэнерго» поддерживает инициативы, которые помогают украсить пейзаж и делают полуостров еще привлекательнее и красивее. Для предприятия уже стало традицией предоставлять фасады энергообъектов художникам для превращения стен в произведения уличного искусства. Необычные граффити уже украшают улицы Симферополя, Евпатории, Судака и Нового Света.

Новый уникальный стрит-арт появился в Феодосии на стене подстанции по улице Назукина, 9. Художники с помощью различных типов краски создали на фасаде энергообъекта свою интерпретацию водного мира.

Подчеркнем, что все энергообъекты предприятия – места повышенной опасности! Поэтому, прежде чем приступить к работе, художники получили все необходимые согласования в ГУП РК «Крымэнерго», прошли инструктажи по технике безопасности. Кроме того, процесс создания картины проходил под контролем энергетиков с соблюдением необходимых мер безопасности. Все диспетчерские наименования ГУП РК «Крымэнерго» и предупреждающие знаки будут нанесены, после выполнения художественных работ.