Встреча Максима Третьякова и Александра Гусева
с руководителем нового департамента Минпромторга “машиностроение для ТЭК”
24 мая 2021, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Благодаря совместному сотрудничеству ГУП РК «Крымэнерго» и Молодежного Совета при администрации города в Феодосии появилась новая привлекательная достопримечательность – художественный арт-объект на одной из подстанций предприятия.
ГУП РК «Крымэнерго» поддерживает инициативы, которые помогают украсить пейзаж и делают полуостров еще привлекательнее и красивее. Для предприятия уже стало традицией предоставлять фасады энергообъектов художникам для превращения стен в произведения уличного искусства. Необычные граффити уже украшают улицы Симферополя, Евпатории, Судака и Нового Света.
Новый уникальный стрит-арт появился в Феодосии на стене подстанции по улице Назукина, 9. Художники с помощью различных типов краски создали на фасаде энергообъекта свою интерпретацию водного мира.
Подчеркнем, что все энергообъекты предприятия – места повышенной опасности! Поэтому, прежде чем приступить к работе, художники получили все необходимые согласования в ГУП РК «Крымэнерго», прошли инструктажи по технике безопасности. Кроме того, процесс создания картины проходил под контролем энергетиков с соблюдением необходимых мер безопасности. Все диспетчерские наименования ГУП РК «Крымэнерго» и предупреждающие знаки будут нанесены, после выполнения художественных работ.
Подобные полотна не только вносят разнообразие в городскую среду, но и, как показывает практика, реже подвергаются вандализму. Организациям и волонтерам, планирующим использовать стены трансформаторных подстанций предприятия для нанесения росписи, при выборе объекта необходимо соблюдать порядок согласования мероприятий с энергопоставщиком. Алгоритм действий можно посмотреть, перейдя по ссылке: http://gup-krymenergo.crimea.ru/consumers/cserv/classifieds/1050-vnimaniyu-organizatsij-i-volonterov-planiruyushchikh-ispolzovat-steny-transformatornykh-podstantsij-gup-rk-krymenergo-dlya-naneseniya-rospisi-2 .
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