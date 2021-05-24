17 мая состоялась встреча президента Ассоциации “Электрокабель” Максима Третьякова и руководителя нового департамента Минпромторга “Машиностроение для ТЭК” Евгения Грибова. На встречу был приглашен генеральный директор медиахолдинга “РусКабель” Александр Гусев. Как отмечает Третьяков, Грибов проявил деятельный интерес к работе отраслевой ассоциации и запросил полную справку о направлениях работы.

По итогам встречи Максим Третьяков подготовил и направил в Министерство документ, рассказывающий об основных направлениях работы АЭК. В распоряжении редакции RusCable.Ru есть полный текст:

Краткий перечень программ и проектов Ассоциации “Электрокабель”:

1) Работа кабельных секций: в структуре организованы 4 продуктовые секции:

энергетический кабель,

кабель комплектации электромашин,

волоконно-оптический,

телекоммуникационный кабель,

А также – кабельные материалы. Кураторы секций собираются не реже одного раза в квартал для обсуждения текущего баланса спроса и предложения соответствующий номенклатурной группы, новых продуктов и технологий их производства, разработки государственных стандартов (в настоящий момент на утверждении ГОСТ на кабельный пластикат, в обсуждении ГОСТ на волоконно-оптический кабель), обсуждения текущих проблем функционирования заводов, производящих соответствующую номенклатуру.

2) Работа Комитета Антиконтрафакт

Главная цель – минимизировать долю фальсифицированного кабеля на рынке, а именно выпущенного с нарушение нормативно- технической документации, в частности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтной аппаратуры». Отбор и испытание образцов, организация взаимодействия с дистрибьюторами кабельной продукции и Алюминиевой Ассоциацией в рамках совместного проекта «Кабель без опасности», подготовка и выставление общественных требований производителям и распространителям фальсифицированной продукции, направление материалов в Росстандарт для организации проверок производителей и продавцов фальсификата, взаимодействие с Росаккредитацией в целях выявления недобросовестных органов по сертификации, взаимодействие с администрациями регионов (в частности, Московская область) для организации работы по борьбе с кабельным фальсификатом, участие в работе региональных комиссии по противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

3) Работа Комитета по защите внутреннего рынка, импортозамещению и взаимодействию с органами управления ЕАЭС.

Взаимодействие с ФОИВами для формирования критериев отнесения к отечественной кабельно-проводниковой продукции, разработка мероприятий для защиты от импортной продукции, взаимодействия с Комиссией ЕАЭС по устранению нетарифных барьеров в торговле со странами таможенного союза (в частности, противодействие попыткам Казахстана закрыть свой рынок для российской кабельной продукции).

4) Работа по сбору и анализу отраслевой статистики.

Уникальный проект АЭК, статистика физического выпуска в разбивке по номенклатурным группам не имеет аналогов. Собирается с помощью специальных разработанного программного продукта САДКО. Также ведётся разработка отраслевого ситуационного центра совместно с компанией Seldon, по аналогии с Ситуационным центра РСПП.

5) Взаимодействие с ТК 46 в целях разработки отраслевых стандартов.

6) Совместно с ВНИИКП организация ежегодной отраслевой выставки CABEX и научно-технической конференции на полях выставки.

7) Создание классификатора кабельной-проводниковой продукции

Единый классификатор для ГИСП, ведомственных и коммерческих платформ и электронных торговых площадок, проектных организаций.

8) Подготовка и организация обсуждения проекта дополнений в 488-ФЗ «О промышленной политике»

Задача - систематизировать роль отраслевых союзов и ассоциаций в управлении промышленностью.

9) Работа с Минфином и ФНС по разработке и внесению дополнений в Налоговый Кодекс

Кабельщикам необходимо изменить процедуру уплаты НДС на полуфабрикаты, изготовленные из вторичной меди.

10) Экспертиза НПА, имеющих отношений к отрасли.

11) Организация взаимодействия со смежными отраслевыми союзами

Активное взаимодействие ведется с Ассоциациями РУСЛОМ и НОПСМ.

12) Организация обучающих семинаров для членов АЭК два раза в год с привлечением ведущих экспертов, экономистов, банкиров.

13) Заседания участников Правления АЭК проходят четыре раза в год.

Напомним, что сейчас происходит формирование структуры нового департамента машиностроения для ТЭК, в ведомство которой попадает и кабельная промышленность, и идет подбор кадров. После того, как Фонд развития промышленности перешел в ведение ВЭБ.РФ, бюджетных денег в Минпромторге России стало меньше, поэтому больший акцент сделан на разрешительных функциях, в частности, по импортозамещению.