На Сахалине построят горнолыжный комплекс

Управление государственной экспертизы Сахалинской области рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнолыжного комплекса в поселке Шахтерск Углегорского района. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Снежные зимы и разнообразие горных ландшафтов создают естественные преимущества для массового развития горнолыжных видов спорта на Сахалине. Но лишь в последние годы на острове стали обустраивать трассы и строить подъемники для лыжников и сноубордистов.

Проектной документацией, одобренной экспертами, предусмотрено строительство нового горнолыжного комплекса в поселке Шахтерск на улице 3 Сентября - в районе бывшей шахты «Углегорская». В соответствии с техническим заданием в составе комплекса планируется устройство бесфундаментной буксировочной канатной дороги, горнолыжной трассы для скоростного спуска длиной около 600 м и системы наружного освещения, общая протяженность которой также составит около 600 метров.

Проект реализуется за счет средств муниципального и областного бюджетов. Застройщик - Спортивная школа имени Заслуженного тренера России Н.П. Карпенко Углегорского городского округа Сахалинской области. Проектная организация - ООО «Седьмой сезон Архитектура».

*Информация подготовлена по открытым источникам.

Фото: skr.su