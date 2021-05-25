На Сахалине построят горнолыжный комплекс

Встреча Максима Третьякова и Александра Гусева
с руководителем нового департамента Минпромторга “машиностроение для ТЭК”
25 мая 2021, 10:36
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Управление государственной экспертизы Сахалинской области рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнолыжного комплекса в поселке Шахтерск Углегорского района. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Снежные зимы и разнообразие горных ландшафтов создают естественные преимущества для массового развития горнолыжных видов спорта на Сахалине. Но лишь в последние годы на острове стали обустраивать трассы и строить подъемники для лыжников и сноубордистов.
Проектной документацией, одобренной экспертами, предусмотрено строительство нового горнолыжного комплекса в поселке Шахтерск на улице 3 Сентября - в районе бывшей шахты «Углегорская». В соответствии с техническим заданием в составе комплекса планируется устройство бесфундаментной буксировочной канатной дороги, горнолыжной трассы для скоростного спуска длиной около 600 м и системы наружного освещения, общая протяженность которой также составит около 600 метров.
Проект реализуется за счет средств муниципального и областного бюджетов. Застройщик - Спортивная школа имени Заслуженного тренера России Н.П. Карпенко Углегорского городского округа Сахалинской области. Проектная организация - ООО «Седьмой сезон Архитектура».
*Информация подготовлена по открытым источникам.
Фото: skr.su
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