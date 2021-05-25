Компания AutomationDirect объявила о доступности на рынке нового исключительно гибкого силового кабеля, предназначенного для тяжёлых условий эксплуатации, от компании Direct Wire. Одножильный кабель типа ALL-FLEX MTW/THHW большого размера (от 8AWG до 500MCM) на напряжение 1 кВ идеально подходит для распределительных щитов управления промышленным оборудованием, подачи питания к частотно-регулируемым приводам, сервосистемам и двигателям.

Маркировка MTW (Machine Tool Wire) и THHW (Thermoplastic High-Heat resistant Nylon-coated) означает, что эти произведенные в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике кабели используются для внутренней проводки электрического оборудования и различных видов строительного оборудования, имеют огнестойкую и термостойкую термопластичную изоляцию с оболочкой из экструдированного нейлона или эквивалентного материала. Они отлично подходят для использования как во влажных, так и в сухих окружающих условиях, пригодны для прокладки в трубопроводах, кабельной канализации, желобах и панелях управления. Кабели типа ALL-FLEX MTW/THHW подходят для электропитания бортового оборудования морских судов, источников бесперебойного питания (UPS), подключения трансформаторов, зарядных устройств для аккумуляторов и других нетрадиционных промышленных приложений.

Кабели типа ALL-FLEX MTW/THHW производятся в США и поставляются по цене 0,54 доллара США за фут.

Компания AutomationDirect, начавшая свою деятельность в 1994 году как производитель оборудования PLCDirect, превратилась из маленького производителя контроллеров для внутреннего рынка США в известную торговую марку оборудования. Компания с ассортиментом в несколько десятков тысяч позиций имеет разветвленную дилерскую сеть во многих странах мира.

Компания Direct Wire – широко известный лидер рынка высокопрочных гибких кабелей и кабельных сборок, производимых в соответствии со строгими стандартами США и международными стандартами. Наиболее известные бренды кабелей: Flex-A-Prene®, Ultra-Flex®, All-Flex®, Veri-Flex®, Dura-Flex®.