В числе участников международной конференции президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, эксперт в области нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан Жандарбек Какишев, исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез», профессор кафедры «Термодинамики и тепловых двигателей» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Валерий Бессель и другие.

Мероприятие пройдет в рамках Нефтегазохимического форума в Уфе 25 мая. Присоединиться к диалогу можно и онлайн. Организаторы мероприятия – Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «Энергоинновация» и Российско-Казахстанский Деловой совет.

Модератор встречи – Михаил Смирнов, сопредседатель Российско-Казахстанского Делового Совета и президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике.

Представитель «ЭнергоИнновации», сотрудник компании «Мантрак Восток» Александр Нохратский выступит с докладом «Опыт применения силовых установок Caterpillar в нефтегазовой отрасли». Спикер уже не первый год участвует в Нефтегазохимическом форуме. В 2020-м энергоинноватор представил уникальные кейсы по теме «Энергоснабжение объектов добычи и бурения от автономных дизельных и газопоршневых электростанций».

Добавим, Российский нефтегазохимический форум и международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдет с 25 по 28 мая в Уфе (ВДНХ-ЭКСПО УФА). Организаторами событий выступают Правительство РБ, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, Башкирская выставочная компания. Традиционную поддержку оказывают Минпромторг России и Минэнерго РФ.

Деловая программа форума включает работу Пленарного заседания и 25 отраслевых круглых столов, секций, технических конференций с участием федеральных министерств, представителей органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, нефтегазохимических и инжиниринговых компаний, научного сообщества и независимых специалистов.