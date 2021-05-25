В Ярославской области на рыбинском предприятии ПАО «ОДК-Сатурн» сегодня, 24 мая стартовал международный форум «Инновации. Технологии. Производство», который в этом году проводится в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Основной темой, которая обсуждается на форуме стала: «Бизнес-модель высокотехнологичной производственной корпорации в 2030 году».

В пресс-службе отметили, что форум будет проходить два дня, в течение которых будет проведено полтора десятка мероприятий, посвященных инновационному развитию производственных технологий в промышленности, освоению перспективных рынков высокотехнологичной продукции, цифровой трансформации предприятий, а также кадровому обеспечению цифровой экономики.

По словам заместителя председателя областного правительства Максима Авдеева, ставшее организатором форума предприятие «ОДК-Сатурн» занимает лидирующие позиции в высокотехнологичном развитии среди промпредприятий области. Он отметил, что на предприятии активно используются технологии будущего.

«Правительство области готово приложить все усилия для того, чтобы регион был пилотным для тиражирования нового поколения высокотехнологичных компетенций как среди инновационного малого и среднего бизнеса, так и в наукоемких отраслях промышленности»,— рассказал господин Авдеев.

В форуме участвуют более 1 тыс. специалистов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Рыбинск, Уфу, Пермь, Самару и другие города. Среди участников форума сотрудники промпредприятий, топ-менеджеры госкорпораций и холдинговых компаний. Участвуют также ученые и представители органов государственной и муниципальной власти.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области