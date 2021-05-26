Генеральный директор Концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) Вячеслав Михеев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили строительство испытательного центра и производственных площадей Челябинского радиозавода «Полет» на территории технопарка «Малая Сосновка», а также дальнейшую реализацию проекта «Умный город» в регионе.

В ходе встречи с губернатором Челябинской области Вячеслав Михеев рассказал о развитии проекта «Умный город» в Уральском федеральном округе. Он отметил, что открытый в 2020 году на территории ЧРЗ «Полет» демоцентр smart-технологий «Умного города» стал точкой входа на рынок не только для разработок предприятий «Веги», но и для небольших локальных производителей, которые стали партнерами Концерна. Представленные на площадке технические решения вызывают живой интерес у потенциальных заказчиков.

Например, в Кыштыме уже проходят опытную эксплуатацию датчики контроля заполняемости мусорных контейнеров, идет процесс интеграции автоматизированных комплексов фотовидеофиксации «Призма» в региональный центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. В самом Челябинске успешно реализованы энергосервисные контракты на оснащение девяти школ системами «умного» света.

Также в ходе встречи Вячеслав Михеев и Алексей Текслер обсудили вопрос создания испытательно-производственного комплекса в технопарке «Малая Сосновка». Губернатор Челябинской области выразил готовность оказать поддержку Концерну в реализации этого проекта. На территории технопарка «Вега» планирует выпускать ряд перспективной продукции аэродромного назначения, в том числе радиолокаторы «Миасс» и радиолокационные системы точного завода на посадку.

««Полет» – известный всему миру бренд по производству радиолокационного и радионавигационного оборудования как для гражданской авиации, так и для военной. При реконструкции челябинского аэродрома были использованы системы навигации производства «Полета». Еще с советских времен это значимое для нашего региона предприятие, так что вопрос его развития для нас важный. Я знаю, что есть инициатива развертывания дополнительных производственных мощностей «Полета» в индустриальном парке «Малая Сосновка». Мы заинтересованы и готовы содействовать максимальному развитию предприятия на территории Челябинской области», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ходе встречи губернатор Челябинской области обратился к руководству Концерна с предложением рассмотреть возможность выпуска продукции, которая будет использоваться в построении системы экологического мониторинга. Участники встречи договорись более детально обсудить этот вопрос.