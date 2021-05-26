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Встреча специалистов радиоэлектронной промышленности состоится на площадке Форума "Интеллект машин и механизмов"

Встреча специалистов радиоэлектронной промышленности состоится на площадке Форума Интеллект машин и механизмов

26 мая 2021, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОБОТОТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ФОРУМ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Минпромторг России

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С 30 мая по 1 июня в г. Севастополе пройдет Международный промышленный форум «Интеллект машин и механизмов», организованный Минпромторгом России, Правительством Севастополя и Фондом перспективных исследований совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на основании поручения заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова.

Организаторами Форума запланирована насыщенная деловая программа, которая объединит тематические конференции и круглые столы, посвященные перспективам развития отрасли. В рамках Форума состоятся более 20 тематических мероприятий, ожидается участие свыше 200 спикеров и 600 делегатов, производителей и потребителей, представляющих органы исполнительной власти, институты развития и бизнеса.

Ключевыми мероприятия Форума станут пленарное заседание «Электронная промышленность как технологическая основа суверенного и инновационного развития», итоговое заседание Оборонно-промышленной конференции по робототехническим комплексам, Научно-практическая конференция по созданию отечественных перспективных систем и средств связи. Также в партнерстве с компанией «Иннопрактика» будет организована сессия «Искусственный интеллект».

На открытой и закрытой площадках будет проведена выставка, на которой более 30 российских компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Орла и других российских городов представят прорывные проекты радиоэлектронной промышленности. Центральное место экспозиции займут Государственная корпорация «Ростех», ГК YADRO, ГК «Союзинфотех», АО «Глонасс», ГК «Элемент», Ассоциация «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики», АО «КрафтВэй корпорэйшн ПЛС».

Форум станет единой коммуникационной площадкой для производителей, разработчиков, регуляторов и потребителей электронной промышленности.

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Источник: Минпромторг России

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