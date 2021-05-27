Новое освещение появится в Колпинском парке

Летом этого года в Колпинском парке начнется строительство осветительного комплекса. Как рассказали в учреждении «Управление заказчика», новые энергоэффективные светильники появятся на острове Чухонка и на полуострове, где ранее отсутствовало наружное освещение. Также новые фонари установят вдоль пешеходных дорожек и в зонах отдыха.

На выполнение этих работ уже заключен госконтракт. В парке будет построено три линии освещения, установлено 152 уличных фонаря, которые по внешнему виду будут соответствовать стилистке окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства.

Также для устройства сетей наружного освещения проведут земляные работы по устройству траншей и прокладке кабельной линии протяженностью более 5 километров.

«Нарушенное в ходе строительно-монтажных работ благоустройство будет полностью восстановлено в соответствии с проектом, в том числе газоны и набивные дорожки», – сообщили в «Управлении заказчика».

Завершить строительно-монтажные работы планируют в июле 2022 года. А после проведения испытания построенного оборудования на наружное освещение парка будет подано напряжение.