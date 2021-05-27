Всего в Саммите, который стал одним из ключевых событий российского рынка дата-центров, приняли участие более 200 представителей крупнейших ЦОД России, облачных провайдеров и сервисных операторов и коммерческих заказчиков.

Организатором мероприятия традиционно выступило крупнейшее некоммерческое профессиональное сообщество рынка дата-центров – Ассоциация участников отрасли ЦОД при поддержке генерального партнера – Концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). Организационным партнером стало агентство маркетинговых коммуникаций «AnyLine».

Трехдневная программа началась с торжественного открытия второй очереди ЦОД компании «Миран».

Во второй день Саммита с приветственным словом к участникам выступил Сергей Немченков, генеральный директор АО «Атомдата-Центр», директор Департамента управления и развития бизнеса ЦОД Концерна «Росэнергоатом».

«Наша компания с 2018 года участвует в проводимых Ассоциацией саммитах в городах Удомля, Казань и Санкт-Петербург. Благодаря им, на рынке появилось сообщество экспертов и специалистов в области ЦОД, которые помогают развивать рынок, обмениваться опытом и формировать партнерства», – сообщил Сергей Немченков, пожелав всем гостям продуктивной работы на мероприятии.

В свою очередь Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД отметил:

«За три года проведения Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД подтвердил статус уникальной платформы по объединению экспертов и специалистов России в области создания, эксплуатации и стандартизации ЦОД, облачных вычислений, информационной безопасности, обработки данных, телекоммуникаций и ИТ для саморегулирования рынка, обмена опытом, получения новых знаний, формирования партнерств и создания совместных проектов».

В рамках деловой программы состоялись секции «Центры обработки данных», «Тренды цифровизации» и «Стандартизация и сертификация». Гости обсудили перспективы развития рынка ЦОД Санкт-Петербурга, актуальные вопросы отрасли и переход к эре мультиклауда, а также ознакомились с аналитикой околооблачных трендов.

Отдельное внимание было уделено теме стандартизации и сертификации в отрасли ЦОД. Председатели ТК 120 (прим. - Технический комитет по стандартизации «Центры обработки данных») рассказали о планах запуска системы добровольной сертификации центров обработки данных РосЦОД и национальном стандарте классификации ЦОД.

В третий, заключительный день, для участников и гостей Саммита была организована экскурсия в ЦОД Xelent Концерна «Росэнергоатом».

Партнерам мероприятия выступили компании: Miran, «РЕФКУЛ», BitRiver, C3Solutions, GreenMDC, Mitsubishi Electric, Rittal, Georg Fischer Piping Systems Ltd., HTS, HITEC Power Protection, ABB, DELTA, НКТ, «ГрандМоторс», High Energy и BBI. Историческим партнером мероприятия стал современный оператор связи «Комфортел».

Ассоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) (www.dcunion.ru) - профессиональная некоммерческая организация, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной отрасли. В деятельности Ассоциации принимают участие эксперты компаний, работающие на российском рынке ЦОД в сфере проектирования, монтажа и эксплуатации дата-центров, и специалисты организаций, чьи интересы находятся в сфере предоставления услуг ЦОД, поставок оборудования, системной интеграции, консалтинга и телекоммуникаций. Сегодня в Ассоциацию участников отрасли ЦОД входит 31 компания - дата-центры, системные интеграторы, производители решений для ЦОД - и 15 независимых экспертов.

Концерн «Росэнергоатом» (www.rosenergoatom.ru) входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» и является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-ой в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В общей сложности на 11-ти АЭС России эксплуатируются 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 30,5 ГВт. Собственная геораспределенная сеть ЦОД Росэнергоатома даёт возможность коммерческим клиентам размещать свою инфраструктуру в территориально-разнесенных дата-центрах для обеспечения надежности и эффективности корпоративных бизнес-процессов. Концерн предлагает собственные облачные и ИТ-продукты на базе 3-х своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Тверской обл. В разработке находятся еще 4 проекта по созданию новых ЦОД в России общей мощностью до 80 МВт.

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