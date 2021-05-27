Тайская энергокомпания Impact Solar Limited – дочерняя компания Impact Solar Group* – выбрала компанию Hitachi ABB Power Grids** для развертывания управляемой системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) – Hitachi ABB Power Grids e-meshTM PowerStoreTM – в рамках создания крупнейшей в Таиланде частной микросети в индустриальном парке (Saha Industrial Park) в Шри-Раче, недалеко от югозападного побережья Таиланда. Проектная генерирующая мощность микросети, в состав которой входят когенерационные газовые установки, кровельные фотоэлектрические установки, плавучие СЭС и СНЭЭ составит 214 МВт.

Предлагаемое Hitachi ABB Power Grids Ltd технологическое решение E-meshTM PowerStoreTM – масштабируемая СНЭЭ на базе аккумуляторных батарей (battery energy storage systems, BESS), оснащенная платформой цифрового управления. E-meshTM PowerStoreTM может работать как в электрических сетях общего пользования, так и в составе автономной микросети, что обеспечивает бесконфликтную интеграцию ВИЭ-генерации и устойчивость энергосистемы при одновременном снижении эксплуатационных расходов. Предлагаемое Hitachi ABB Power Grids Ltd технологическое решение доступно в двух вариантах исполнения – интегрированном и модульном – для установки в энергосистемах коммунальных предприятий, удаленных населенных пунктах, у независимых производителей электроэнергии, коммерческих и промышленных предприятий (диапазон номинальной мощности предлагаемой СНЭЭ от 50 кВт до нескольких МВт).

Платформа Hitachi ABB Power Grids e-meshTM также позволяет подключать СНЭЭ к различным источникам электроэнергии (электрические сети, генерирующие установки на ископаемом топливе, ВИЭ-генерация), а модульная концепция обеспечивает гибкость построения микросетей. Микросеть в Saha Industrial Park, оснащенная цифровой системой управления, также обеспечит возможность интеграции распределенных энергоресурсов (distributed energy resources, DER), расположенных на территории индустриального парка. На основе технических данных, получаемых в режиме реального времени, микросеть будет обеспечивать электроснабжение энергообъектов арендаторов индустриального парка, оптимизируя нагрузку DER-ресурсов, а также нивелируя колебания мощности, возникающие из-за нестабильной работы генерирующих объектов. Кроме того, при необходимости, микросеть может использоваться в качестве источника резервного питания для расположенного в индустриальном парке центра обработки данных. По мнению Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA), важную роль в ускорении энергетического перехода в Таиланде, помимо развития микросетей в сочетании с повышением энергоэффективности, будет играть развитие ВИЭ-генерации в частном секторе. Ожидается, что энергопотребление в Таиланде увеличится на 76% к 2036 г., что обусловлено ростом населения и развитием промышленности.

Сегодня в Таиланде 50% общего потребления энергоресурсов обеспечивается за счет импорта, в связи с чем остро встает необходимость использовать потенциал ВИЭ. По мнению IRENA, увеличение инвестиций в развитие ВИЭ-энергетики, особенно в гидроэнергетику, биоэнергетику, а также солнечную и ветровую энергетику, позволит довести долю ВИЭ в энергетическом балансе Таиланда не до 30% (как предусмотрено национальными планами развития энергетики), а до 37% к 2036 г.

Официальный сайт Hitachi ABB Power Grids, информационно-аналитический ресурс PEi

* Компания – разработчик решений в области солнечной энергетики (кровельные солнечные установки, накопители энергии, плавучие СЭС, электротранспорт) для промышленного и частного сектора.

** Компания, специализирующаяся в области оказания коммунальных услуг, а также предоставления технологических решений в области умных городов, накопителей энергии и центров обработки данных.