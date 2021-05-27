Встреча Максима Третьякова и Александра Гусева
с руководителем нового департамента Минпромторга “машиностроение для ТЭК”
27 мая 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Состоялось очередное заседание Технического совета СПб ГБУ «Ленсвет» с участием представителей Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, СПб ГБУ «Центр энергосбережения», СПб ГКУ «Управление заказчика».
На Техническом совете были рассмотрены новые модели архитектурных прожекторов, опор освещения, интеллектуальная система управления наружным освещением с применением индивидуальных контроллеров, комплексные решения в области энергосбережения.
Производители оборудования и систем интеллектуального управления ознакомили участников заседания с техническими и функциональными возможностями современных новинок светотехники.
Участники Технического совета детально изучили вопрос целесообразности применения предложенных решений, озвучили рекомендации по усовершенствованию удобства обслуживания светотехнического оборудования, обсудили вопросы, связанные с техническими и эстетическими параметрами опор освещения, рассмотрели возможность применения прожекторов на детских и спортивных площадках с цветовой температурой от 3000 до 5000К.
По нескольким вопросам дополнительно запланировано проведение дополнительных производственных совещаний с целью более детального изучения предложенных решений по совершенствованию системы наружного освещения Петербурга.
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