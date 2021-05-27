Состоялось очередное заседание Технического совета СПб ГБУ «Ленсвет» с участием представителей Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, СПб ГБУ «Центр энергосбережения», СПб ГКУ «Управление заказчика».

На Техническом совете были рассмотрены новые модели архитектурных прожекторов, опор освещения, интеллектуальная система управления наружным освещением с применением индивидуальных контроллеров, комплексные решения в области энергосбережения.

Производители оборудования и систем интеллектуального управления ознакомили участников заседания с техническими и функциональными возможностями современных новинок светотехники.

Участники Технического совета детально изучили вопрос целесообразности применения предложенных решений, озвучили рекомендации по усовершенствованию удобства обслуживания светотехнического оборудования, обсудили вопросы, связанные с техническими и эстетическими параметрами опор освещения, рассмотрели возможность применения прожекторов на детских и спортивных площадках с цветовой температурой от 3000 до 5000К.

По нескольким вопросам дополнительно запланировано проведение дополнительных производственных совещаний с целью более детального изучения предложенных решений по совершенствованию системы наружного освещения Петербурга.