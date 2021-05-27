В ОЭЗ "Технополис "Москва" построят новый промышленный корпус

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» приглашает потенциальных инвесторов построить новый инженерно-лабораторный комплекс на площадке в Печатниках. Заявки принимаются до 11 июня 2021 года, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Проект предусматривает строительство инженерно-лабораторного корпуса общей площадью помещений более 50 тысяч квадратных метров. В здании смогут разместиться офисы, лаборатории, центры коллективного пользования. Создаваемый объект недвижимости относится к высоколиквидным и нацелен на создание дополнительных рабочих пространств на площадке Печатники, где спрос на аренду помещений уже превышает текущие возможности. Новый корпус станет частью экосистемы ОЭЗ «Технополис «Москва» с его развитой инженерной и деловой инфраструктурой, преимущества которой оценили инновационные предприятия разных отраслей промышленности», - подчеркнул Александр Прохоров.

Проект строительства инженерно-лабораторного корпуса будет реализован в форме совместного предприятия АО «Технополис «Москва» и выбранного частного инвестора, уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«АО «Технополис «Москва» вложит имущественные права на земельный участок, потенциальный партнер – денежные средства для реализации проекта. Повышенный интерес к локации должен быть обусловлен хорошей транспортной доступностью площадки, которая находится в непосредственной близости к Юго-Восточной хорде и Южной рокаде. Расстояние до Третьего транспортного кольца составляет 7 километров, до МКАД – 15. У будущих арендаторов новых помещений таким образом появятся дополнительные возможности локализоваться в непосредственной близости от центра города и использовать преимущества удобной логистики, современной инфраструктуры, а при получении статуса резидента – задействовать налоговые и таможенные льготы», - отметил Геннадий Дегтев.

Сейчас на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках размещены семь производственных корпусов и административно-деловой центр для офисных пространств. Площадь помещений для аренды компаниями составляет более 260 тысяч кв. м. В статусе резидента здесь работают 40 компаний.