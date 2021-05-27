В Казани на строительство дублера Горьковского шоссе выделят еще 799 млн руб. На эти средства построят участок протяженностью 13 км от улицы Несмелова до трассы М7 через жилой комплекс «Серебряный Бор». Тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком тендера выступает «Главтатдортранс». Отмечается, что работы планируют начать в июле, а завершить их в декабре. Деньги на эти цели будут выделены из бюджета РФ.

Напомним, строительство дублера Горьковского шоссе стартовало в конце июля прошлого года. Ожидается, что данная дорога снимет нагрузку с самого шоссе.