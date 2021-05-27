PNK Group создаст крупнейший индустриальный кластер в России

Девелопер PNK Group построит в подмосковном Домодедово логопарк на 3 млн кв. м, общая площадь проекта составляет более 1 тыс га, сообщается в пресс-релизе группы. Прогнозируется создание более 50 тыс. новых рабочих мест. «PNK Парк Домодедово» станет крупнейшим логистическим комплексом в России.

В прошлом году сообщалось, что в рамках «PNK парк Домодедово» планируется возвести на 276 га около 800 тыс. кв. м недвижимости. Теперь же девелопер консолидировал рядом с комплексом в общей сложности 1 тыс. га и планирует возвести на них индустриальный кластер на 3 млн кв. м. «Ведомости» отмечают, что основная часть территории была выкуплена у казахстанского БТА банка.

Инвестиции в строительство всего индустриального кластера оцениваются более чем в 100 млрд руб. Сейчас почти достроен первый корпус на 90 тыс. кв. м. Кроме того, девелопер уже сдал в аренду 182 тыс. кв. м интернет-магазину «Всеинструменты.ру». Еще 110 тыс. кв. м в комплексе займет «ВкусВилл».

Отметим, в ноябре сообщалось, что «Сбер управление активами» ведет переговоры о покупке около 182 тыс. кв. м в «PNK Парк Домодедово».