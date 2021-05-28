Компания COMPOLY® поздравляет коллег и партнеров с днём химика!

Праздник химической и нефтяной промышленности отмечают профессионалы своего дела 30 мая.

Интересно, что праздник был официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х, но после распада СССР традиция отмечать его в последнее воскресенье мая сохранилась не только в России, но и других странах постсоветского пространства.

Каждый химик — это изобретатель, инноватор, первооткрыватель. Умение создавать новое из различных соединений, подбирать особые условия, испытывать, творить, видеть структуру, восхищаться результатом — эта способность дана не каждому.

Мы очень гордимся, что в нашем окружении есть выдающиеся химики, мы восхищаемся Вами и искренне поздравляем с профессиональным праздником!

А если взглянуть под другим углом, на этот праздник? Каждый из нас немного химик: школьник «химичит» исправляя оценку в дневнике, хозяйка «химичит» подбирая состав для невыводимого пятна на рубашке, бухгалтер «химичит» подбирая хвосты перед закрытием квартала — и так везде и во всём. Получается в душе мы все немного химики, поэтому поздравить хочется всех и каждого.

От коллектива компании COMPOLY®, хотим поздравить всех причастных к этому празднику!

Желаем Вам творить и создавать,

Привносить и видоизменять,

Быть влюблёнными в своё дело,

Не бояться быть первым в неизведанном,

Трудовых успехов,

Радости от плодотворной работы,

Надежного и дружного коллектива,

Ярких Вам опытов и ошеломительных результатов!

С праздником!

Коллектив COMPOLY®