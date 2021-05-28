 
Компании

Компания COMPOLY® поздравляет коллег и партнеров с днём химика!

Праздник химической и нефтяной промышленности отмечают профессионалы своего дела 30 мая.

Интересно, что праздник был официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х, но после распада СССР традиция отмечать его в последнее воскресенье мая сохранилась не только в России, но и других странах постсоветского пространства.

Каждый химик — это изобретатель, инноватор, первооткрыватель. Умение создавать новое из различных соединений, подбирать особые условия, испытывать, творить, видеть структуру, восхищаться результатом — эта способность дана не каждому.

Мы очень гордимся, что в нашем окружении есть выдающиеся химики, мы восхищаемся Вами и искренне поздравляем с профессиональным праздником!

А если взглянуть под другим углом, на этот праздник? Каждый из нас немного химик: школьник «химичит» исправляя оценку в дневнике, хозяйка «химичит» подбирая состав для невыводимого пятна на рубашке, бухгалтер «химичит» подбирая хвосты перед закрытием квартала — и так везде и во всём. Получается в душе мы все немного химики, поэтому поздравить хочется всех и каждого.

От коллектива компании COMPOLY®, хотим поздравить всех причастных к этому празднику!

Желаем Вам творить и создавать,
Привносить и видоизменять,
Быть влюблёнными в своё дело,
Не бояться быть первым в неизведанном,
Трудовых успехов,
Радости от плодотворной работы,
Надежного и дружного коллектива,
Ярких Вам опытов и ошеломительных результатов!

С праздником!

Коллектив COMPOLY®

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: COMPOLY

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Обучение без каникул: Группа Legrand анонсирует начало летней серии вебинаров 28.05.2021
Обучение без каникул: Группа Legrand анонсирует начало летней серии вебинаров
Форум ЭТМ в Екатеринбурге 28.05.2021
Форум ЭТМ в Екатеринбурге
Российская сборная по электромонтажу покажет класс на оборудовании IEK GROUP 28.05.2021
Российская сборная по электромонтажу покажет класс на оборудовании IEK GROUP
Компания МКТ приглашает на выставку 28.05.2021
Компания МКТ приглашает на выставку "ЭЛЕКТРО-2021"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно