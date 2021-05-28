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Siemens Energy построит ПС 400/132/11 кВ в Западном Мосуле для улучшения надежности электроснабжения в Ираке

Siemens Energy построит ПС 400/132/11 кВ в Западном Мосуле для улучшения надежности электроснабжения в Ираке

28 мая 2021, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ИРАК, Siemens
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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В рамках реализации утвержденной в 2019 г дорожной карты Ирака по вводу в эксплуатацию новых и высокоэффективных генерирующих мощностей, восстановлению и модернизации существующих электростанций и расширению передающей и распределительной электрической сети, Министерство энергетики Ирака заключило контракт с компанией Siemens Energy на реализацию проекта строительства «под ключ» ПС 400/132/11 кВ Мосул.

ПС Мосул станет крупнейшей трансформаторной ПС в Северном Ираке и обеспечит электроснабжение около 700 тыс. жителей, в частности в провинции Ниневия (Nineveh). Контрактом, заключенным с Siemens Energy, предусмотрено проектирование, строительство, изготовление и монтаж оборудования, проведение испытаний и ввод в эксплуатацию ПС Мосул, а также поставка для энергосистемы Ирака 13 силовых трансформаторов. Финансирование проекта осуществит немецкий государственный банк развития KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Строительство ПС 400/132/11 кВ Мосул обеспечит повышение надежности национальной энергосистемы на фоне растущего спроса на электроэнергию, вызванного ростом населения и промышленности в Ираке.

Официальный сайт Siemens Energy

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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