В Кисловодске создадут центр реабилитации спортсменов

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта зданий на улице Ярошенко в Кисловодске, которые отведут под «Центр реабилитации и восстановления спортсменов ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр был основан в 2016 году по приказу Федерального медико-биологического агентства России. Сегодня СКФНКЦ ФМБА представляет собой объединение нескольких крупных санаторно-курортных, медицинских и научно-исследовательских центров. Тринадцать его филиалов действуют в лучших кавказских здравницах - в Сочи, Железноводске, Пятигорске, Лермонтове, Теберде. В Кисловодске расположен санаторий для детей с родителями «Смена», а также Кисловодская клиника – одно из наиболее известных научно-медицинских учреждений России в области курортной кардиологии. Она находится в самом центре города, в парке, недалеко от источников с минеральной водой «Доломитная», «Сульфатная» и «Общая».

Здания Кисловодской клиники и будут переоборудованы в Центр реабилитации и восстановления спортсменов.

Корпус под литерой Д общей площадью 3283,8 кв.м. преобразуют в клуб-столовую, а здания под литерами А1 и Е с площадью, соответственно, 475 и 340,3 кв.м станут лечебными корпусами.

Проектом предусмотрены и работы по замене отмостки вокруг корпуса Д с переходом в другое здание. Здесь также будет обеспечена гидроизоляция стен цокольного этажа. Во всех трех корпусах отремонтируют фасады, крыльца и фундаменты, выполнят внутреннюю отделку помещений, а также частичную замену стропильных конструкций и покрытий кровли и полную замену внутренних инженерных сетей зданий. Кроме того, будет проведена перепланировка отдельных помещений, но в целом существующее объемно-пространственное решение зданий останется без изменений.

Финансирование работ планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Промышленное и гражданское строительство».

Фото: nash-kislovodsk.ru