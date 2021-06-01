В Башкирии одобрены 33 инвестиционных проекта по развитию придорожного сервиса на общую сумму более 4 млрд рублей. Планы представил 21 инвестор. Все они были рассмотрены на тематических «Инвестчасах» у главы республики, сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов на семинаре глав администраций в Туймазинском районе.

По словам Муратова, в этом году в Башкирии нужно построить 100 новых объектов придорожного сервиса и модернизировать еще 100. Такое внимание к этой теме объясняется большой протяженностью дорог в республике, развитием туризма и доходоемкостью данного сектора экономики.

«Условия, которые сегодня созданы для придорожного сервиса: получение земельного участка в аренду без торгов, компенсация затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру — позволяют нам рассчитывать на интерес инвесторов. Задача муниципалитетов — информировать, разъяснять и самим заниматься поиском и привлечением инвесторов, в том числе крупных федеральных игроков», — сказал глава Минэкономразвития.

Больше всего проектов придорожного сервиса запланировано и запущено в Уфе, Уфимском, Кушнаренковском и Иглинском районах, по территории которых проходят федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Министр экономического развития рекомендовал главам районов и городов подготовить площадки, включенные в генеральную схему развития придорожного сервиса. В частности, земельные участки нужно перевести в соответствующую категорию.

Как сообщал РБК Уфа, в 2020 году в Башкирии приняли Концепцию развития придорожного сервиса до 2024 года. Инвесторам, которые вкладываются в эту отрасль, обещают преференции. В частности, они могут рассчитывать на получение земельного участка без аренды, на сопровождение проекта со стороны Корпорации развития РБ, а также на получение возмещения части затрат. В частности, можно вернуть до 50% средств, потраченных на транспортную и инженерную инфраструктуру.