31 мая 2021 года Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций АО «Атомный энергопромышленный комплекс», объединяющего гражданские активы Госкорпорации «Росатом».

Программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг были утверждены на заседании совета директоров АО «Атомный энергопромышленный комплекс», которое состоялось 26 апреля 2021 года.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 млрд руб. включительно. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3640 дней с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы не ограничен. Одновременно с программой биржевых облигаций был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Облигации планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. В рамках программы биржевых облигаций могут быть размещены в том числе «зеленые» или «социальные» облигации. Организаторами размещения выпуска облигаций выступают: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций в рамках программы, будут направлены на финансирование устойчивых («зеленых») программ и проектов Росатома. В частности, первый выпуск облигаций эмитента в рамках утвержденной программы планируется в объеме 10 млрд руб. и будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».

На сегодняшний день АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) уже ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России общей мощностью 420 МВт. Еще три ветропарка в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.

«Приверженность устойчивому развитию зафиксирована в стратегии Росатома, вклад в борьбу с изменениями климата и производство низкоуглеродной электроэнергии на базе атомных и возобновляемых источников генерации – для нас абсолютный приоритет. Среди других наших стратегических «устойчивых» продуктовых направлений – решения для городской среды «Умный город», ядерная медицина, проекты в области экологии и ряд других. Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов «устойчивого» и «зеленого» финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов», - отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Госкорпорация «Росатом» (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. Росатом – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами. Госкорпорация объединяет более 400 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тыс. человек. С октября 2020 года Госкорпорация «Росатом» является членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) – крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. rosatom.ru

АО «Атомный энергопромышленный комплекс» (краткое название - АО «Атомэнергопром») — интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. «Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии, уделяя приоритетное внимание повышению качества выпускаемой продукции, внедрению инновационных технологий и экологическому менеджменту. Компания объединила многие ведущие предприятия отрасли, имеющей более чем 75-летнюю историю. Она вобрала в себя уникальный опыт, накопленный по всему спектру технологий ядерно-топливного цикла и строительства АЭС. Этот огромный опыт — основа лидерства на мировом рынке ядерных технологий. atomenergoprom.ru

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре «НоваВинд» сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.