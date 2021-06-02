Банк «Открытие» открыл кредитную линию ООО «Группа ЭНЭЛТ» в размере 140 млн рублей, сроком на 7 лет на цели строительства солнечной электростанции в Верхоянске, Республика Саха (Якутия), которая позволит генерировать более 1 Мвт электричества в год.

«Банк заинтересован в развитии партнерства с одним из лидеров рынка в сфере производства систем электропитания и энергоснабжения. Мы видим значительный потенциал развития сотрудничества с компанией „Группа ЭНЭЛТ“ по многим направлениям. Уверен, что кредитная линия даст компании новый импульс для успешной работы на всем дальневосточном рынке», — прокомментировал Максим Федоров, управляющий РОО «Якутский» банка «Открытие».

«Предоставление кредитной линии на 140 млн рублей — первый этап наших взаимоотношений с банком. Выделенные средства пойдут на финансирование строительства солнечной электростанции по энергосервисному контракту с АО „Сахаэнерго“, — компанией группы „РусГидро“. В условиях севера нашей страны системы электропитания на основе возобновляемых источников энергии имеют неоспоримые преимущества. Мы чувствуем поддержку банка и заинтересованность в развитии нашего бизнеса. Приятно работать с компетентными менеджерами „Открытия“, на 100% вовлеченных в работу и грамотно сопровождающих сделки», — заявил Алексей Кремер, председатель совета директоров ООО «Группа ЭНЭЛТ».

Компания ООО «ГРУППА ЭНЭЛТ» представляет на российском рынке передовые решения в области систем бесперебойного электропитания.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.