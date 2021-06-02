Второго июня в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) состоялась панельная сессия «Малый крупному или крупный малому. Кооперация: как и кому это выгодно?», модератором которой выступил Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», Президент-Председатель Правления НП Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков. Практическое мероприятие было направлено на обсуждение вопросов, связанных с налаживанием взаимодействия ведущих российский компаний с государственным участием и малого и среднего бизнеса.

Более 18 спикеров должны были выступить за всего 1,5 часа: среди них представители малого и среднего бизнеса – поставщики крупнейших российских компаний; представители федеральных органов власти: Минфина России, Минэкономразвития России, ФАС России, Федерального казначейства; представители органов власти субъектов Российской Федерации; институтов развития и деловых объединений предпринимателей: ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, ТПП РФ, РСПП, МСП Банка и международной информационной группы «Интерфакс»; представители крупнейших российских заказчиков, которые проводят активные мероприятия по расширению доступа субъектов МСП к закупкам.

В ходе дискуссии участники рассмотрели, с какими проблемами сталкиваются крупные компании и предприниматели, насколько эффективна в этом вопросе государственная поддержка.

Основные вопросы, которые рассматривали спикеры:

– как повлияли ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, на степень участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков;

– какие антикризисные меры стимулирования участия субъектов МСП в закупках оказались наиболее эффективными;

– какие направления развития цифровых технологий являются наиболее перспективными для повышения эффективности взаимодействия крупных компаний с субъектами МСП;

–основные направления совершенствования закупочного законодательства;

– внесенные и планируемые изменения в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ;

– динамика закупок крупнейших заказчиков в сегменте МСП в 2019–2020 гг.

Сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне уделяется особое внимание реализации мероприятий, направленных на развитие малого бизнеса, повышение его конкурентоспособности, продвижение производимой им продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Понимая важность такого инструмента поддержки малого и среднего бизнеса, как создание открытого и прозрачного рынка сбыта производимой субъектами МСП продукции, особое значение приобретают мероприятия, направленные на расширение доступа субъектов МСП к закупкам, которое в условиях снижения объемов поддержки за счет бюджетных средств являться основным стимулом для их развития, а также развития производства инновационной, высокотехнологичной продукции.

В рамках реализации национального проекта планируется, во-первых, существенно нарастить объем закупок у субъектов МСП до 5 трлн рублей к 2024 году.

Во-вторых, значительная часть мероприятий, предусмотренных национальным проектом в части расширения доступа субъектов МСП к закупкам, направлена на совершенствование законодательства в данной сфере.

В этой связи особенно важно проведение мероприятий, в рамках которых предприниматели получают возможность прямого общения как представителями основных институтов развития, так и с крупнейшими компаниями с государственным участием.