 
Контракты

Школу в "Солнечном-2" Саратова достроят за 110 млн рублей

Школу в Солнечном-2 Саратова достроят за 110 млн рублей

2 июня 2021, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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На завершение строительства школы на 1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» Саратова выделят еще 110 млн рублей, сообщает RosTender.info.

ООО «Государственное жилищное строительство» объявило тендер по выбору нового подрядчика для строящейся школы. Максимальная цена контракта на завершение возведения объекта составляет 110,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 11 июня, итоги закупки подведут 14 июня.

Подрядчик должен будет установить в школе технологическое оборудование и провести внутренние и наружные инженерные сети. Также ему предстоит заняться благоустройством территории: завершить создание спортивного ядра, системы дренажа на футбольном поле, провести в школьный двор освещение, построить тротуары и ливневую канализацию, выполнить озеленение. Как ожидается, все запланированные работы завершат в течение 5 месяцев
 

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Источник: РосТендер

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