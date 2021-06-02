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Систему обращения с ТКО замкнутого цикла создадут в четырех регионах России

Систему обращения с ТКО замкнутого цикла создадут в четырех регионах России

2 июня 2021, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИИ, ПМЭФ-2021
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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"Российский экологический оператор" внедрит новую систему обращения с ТКО по принципам замкнутого цикла в четырех регионах России - Севастополе, Дагестане, а также в Калининградской и Архангельской областях. Об этом глава компании Денис Буцаев сообщил в среду журналистам на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Российский экологический оператор" прорабатывает несколько проектов на принципах экономики замкнутого цикла. Работаем с Севастополем по созданию там достаточной инфраструктуры, чтобы мы получали вторичные материалы, ресурсы, вторсырье, которое может потом использоваться предприятиями для выпуска новых видов продукции. Также работаем с Калининградской и Архангельской областями, коллегами в Дагестане", - сказал он.

В среду на площадке форума была подписана хартия "Создание и внедрение в Российской Федерации новой системы управления твердыми коммунальными отходами". Хартия является декларацией подписавших ее участников о готовности принять меры для создания и внедрения в РФ новой системы обращения с ТКО, соответствующей принципам экономики замкнутого цикла. Участниками стали председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, генеральный директор АО "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. Соглашение открыто для подписания и другими компаниями, которые разделяют декларируемые хартией принципы нулевого захоронения отходов.

Создание новой системы обращения с ТКО позволит постепенно снижать антропогенную нагрузку, отметил Буцаев. "Планируем, что комплексный подход к реализации инфраструктурных проектов позволит создать цепочку предприятий, на которых мы будем отбирать фракции, сортировать, очищать, перерабатывать и получать вторсырье, достаточное для получения новых видов продукции", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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Источник: ТАСС

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