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Соглашения на 240 млрд рублей планирует подписать Подмосковье на ПМЭФ

Соглашения на 240 млрд рублей планирует подписать Подмосковье на ПМЭФ

2 июня 2021, 17:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИИ, ПМЭФ-2021
Источник: ТАСС

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Свыше 40 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 240 млрд рублей планирует подписать делегация Московской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Около 55 тыс. новых рабочих мест для жителей Подмосковья и 240 млрд рублей инвестиций. Более 40 соглашений планирует подписать делегация Московской области на открывшемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стенд Подмосковья на форуме представлен тремя зонами. Так, на стенде имеется карта предприятий, где отмечено расположение производств инвесторов со всего мира: Германии, Франции, США, Мексики, Бразилии, Японии и Сингапура. В пресс-службе пояснили, что в настоящее время в Подмосковье работают более 400 зарубежных компаний из 40 стран. В основном они ведут производственную, логистическую, экспортную деятельность, суммарный объем инвестиций зарубежного бизнеса превысил €27 млрд.

Кроме того, на стенде представлена экспозиция народных промыслов региона, приуроченная к старту нового сезона губернаторского проекта "Лето в Подмосковье". Еще одна зона стенда отведена под Центр управления регионом.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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Источник: ТАСС

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