Согласован проект строительства дороги на ЗИЛе в Москве

Согласован проект строительства магистральной улицы на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Протяженность проектируемого проезда № 7024 составит более 1 км, ширина проезжей части - от 7,5 до 15 метров. Проект работ предусматривает переустройство существующих инженерных коммуникаций, которые попадают в зону строительства, прокладку ливневой канализации, теплосети водопровода, монтаж освещения. В ходе работ также планируется построить тротуары, установить остановки общественного транспорта в заездных карманах, сформировать съезды и примыкания к существующей и проектируемой улично-дорожной сети и застройке.

Кроме того, на объекте выполнят мероприятия по обеспечению безопасного передвижения маломобильных групп населения. Дорожники устроят широкие тротуары с плиточным покрытием, по которым будет комфортно передвигаться инвалидам на креслах-колясках. У пешеходных переходов занизят бордюр. Проект также предусматривает оклеивание опор освещения светоотражающей пленкой и нанесение наземных тактильных указателей.

Управлять дорожным движением на улице будут с помощью интеллектуальной транспортной системы, для этого смонтируют стратегический детектор транспорта и три поворотные видеокамеры.

Напомним, в марте на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Москве начался основной этап строительства дорог и моста через затон Новинки.