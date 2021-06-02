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В технологической долине «ИТМО Хайпарк» появится центр обработки данных Ростеха

В технологической долине «ИТМО Хайпарк» появится центр обработки данных Ростеха

2 июня 2021, 17:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИИ, ПМЭФ-2021, ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, РОСЭЛЕКТРОНИКА
Источник: Ростех

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Компания «Импульс» холдинга «Росэлектроника» и «ИТМО Хайпарк» подписали соглашение о намерениях на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает размещение новейшего центра обработки данных с иммерсионным охлаждением на территории инновационного R&D-центра в городе-спутнике Южный. 

Центр обработки данных с иммерсионным охлаждением разработан НПО «Импульс». Оборудование спроектировано таким образом, что отводимое тепло может быть использовано для обогрева рядом стоящих зданий и сооружений. Это позволит на 20% сократить энергопотребление и затраты на эксплуатацию инженерной инфраструктуры ЦОД, а также в четыре раза повысить плотность размещения оборудования. 

Соглашение в ходе ПМЭФ-2021 подписали генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров и заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «НПО «Импульс» Денис Звонов. 

«В рамках контракта мы поставляем полностью готовый к работе центр обработки данных, необходимо только подключить к нему электропитание. Это позволяет в максимально сжатые сроки организовать функционирование критически важной инфраструктуры на территории города-спутника Южного для его дальнейшего развития», – сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «НПО «Импульс» Денис Звонов

«ИТМО Хайпарк» – это комплексный научно-образовательный и инновационный центр, создаваемый в городе-спутнике Южный. На базе R&D-центров компаний-резидентов, а также лабораторий Университета ИТМО будут разрабатываться новые технологии и решения в области IT, фотоники и квантовых технологий. 

«Современный центр обработки данных станет основой для построения цифровой инфраструктуры инновационного комплексного центра «ИТМО Хайпарк» и второго кампуса Университета ИТМО, а также позволит привлечь в качестве резидентов технологической долины передовые компании и стартапы, для работы которых требуются специальные вычислительные и энергомощности», – заявил генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Андрей Назаров. 

Проект «ИТМО Хайпарк» реализуется правительством РФ, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник «Южный» и Университетом ИТМО.

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Источник: Ростех

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