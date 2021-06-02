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Выставка и деловой форум "Безопасность и охрана труда" (БИОТ-2021), 7-10 декабря, ЦВК "Экспоцентр"

Выставка и деловой форум БИОТ 2021 – крупное междисциплинарное мероприятие, организаторами которого выступают Минтруд РФ и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).

По словам Президента Ассоциации «СИЗ» Владимира Ивановича Котова, юбилейный, 25-й БИОТ должен стать самым крупным событием за всю свою историю. Значение профильных тем мероприятия: безопасности, охраны труда, средств индивидуальной защиты, промышленной безопасности критически выросло в период пандемии, что привлекает компании из самых разных отраслей: нефтегазовой, пищевой, транспортной, строительной, легкой и тяжелой промышленности и других.

Междисциплинарный характер выставки дает реальный шанс российским предприятиям завести новые деловые контакты, продвинуть свою продукцию и услуги на новых отраслевых рынках, а также ознакомиться с передовым опытом в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

В работе БИОТ 2021 примут участие:

  • представители органов власти всех уровней;
  • топ-менеджеры крупнейших предприятий-потребителей современного технологического оборудования, материалов для производства СИЗ;
  • руководители ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты;
  • эксперты рынка охраны труда, промышленной и экологической безопасности, предприятий;

В 2020 году из-за пандемии форум и выставка впервые проходили онлайн. Даже в таком непривычном формате БИОТ собрал 46 700 участников из 35 стран. В 2019 году БИОТ, проходивший на ВДНХ, посетили более 20 000 специалистов и профессионалов отрасли СИЗ и охраны труда из 45 стран мира. 450 компаний из 23 стран представили на ней более 100 тысяч изделий, товаров и услуг. Общая площадь выставки составила 16,5 тысяч квадратных метров.

Основу экспозиции выставки БИОТ 2021 составят тематические Аллеи и Салоны:

  • Аллея обуви;
  • Аллея обувных материалов и оборудования;
  • Аллея прессы;
  • Аллея работы на высоте и в ОЗП;
  • Аллея знаний и HR-технологий;
  • Салон технологий и оборудования для легкой промышленности;
  • Салон инноваций и IT-решений.

Посетителей и участников БИОТ 2021 ждет насыщенная деловая, образовательная и состязательная программы, например, Всероссийские соревнования по спасению и оказанию первой помощи. Молодежный блок деловой программы будет представлен конкурсом научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов и творческим конкурсом BIOT ART.

Сайт мероприятия: www.biotexpo.ru

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Источник: БИОТ 2021

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