 
Контракты

Андрей Рюмин и Андрей Воробьев договорились о консолидации усилий для развития сетевого комплекса и экономики Подмосковья в целом

Андрей Рюмин и Андрей Воробьев договорились о консолидации усилий для развития сетевого комплекса и экономики Подмосковья в целом

3 июня 2021, 18:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ, ПМЭФ-2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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ПАО «Россети» и Московская область заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом на Петербургском международном экономическом форуме поставили генеральный директор компании Андрей Рюмин и Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Основная цель – объединение усилий по развитию сетевого комплекса для установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества непосредственно в области развития системы энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД), а также реализации потенциала Подмосковья в целом.

Соглашение направлено на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики региона, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений в бюджетную систему Московской области.

В части Группы «Россети» реализация проектов по энергоснабжению ЦОД поспособствует значительному росту полезного отпуска, как следствие, росту выручки.        

Также стороны договорились о координации деятельности по вопросам консолидации объектов сетевого комплекса под управлением Группы «Россети».

«У «Россетей» большая инвестиционная программа в Московской области, только за прошлый год ее объем составил более 24 млрд рублей. Соглашение дает возможность повысить эффективность нашей работы, максимально синхронизировать планы по развитию сетевой инфраструктуры с решением социальных и экономических задач региона. Также для нас важна поддержка процесса консолидации, который позволяет обеспечить единые стандарты качества электроснабжения для всех потребителей, своевременный ремонт и развитие инфраструктуры», – отметил Андрей Рюмин.

«Энергия – ресурс развития. Для такого растущего региона, как Подмосковье надежное электроснабжение имеет определяющее, стратегическое значение. Строятся новые микрорайоны, большая потребность в новых сетях есть в загородных коттеджных посёлках, СНТ. Кроме того, дополнительные мощности нужны для создания ЦОДов. Все знают, что такие объекты потребляют много энергии. У нас есть целый ряд предложений от разных компаний по строительству центров обработки данных. Мы считаем это направление перспективным и очень заинтересованы в развитии инвестиционной программы «Россетей» в Подмосковье», - отметил Андрей Воробьев.

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Источник: ПАО "Россети"

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