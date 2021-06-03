ПАО «Россети» и Московская область заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом на Петербургском международном экономическом форуме поставили генеральный директор компании Андрей Рюмин и Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Основная цель – объединение усилий по развитию сетевого комплекса для установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества непосредственно в области развития системы энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД), а также реализации потенциала Подмосковья в целом.

Соглашение направлено на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики региона, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений в бюджетную систему Московской области.

В части Группы «Россети» реализация проектов по энергоснабжению ЦОД поспособствует значительному росту полезного отпуска, как следствие, росту выручки.

Также стороны договорились о координации деятельности по вопросам консолидации объектов сетевого комплекса под управлением Группы «Россети».

«У «Россетей» большая инвестиционная программа в Московской области, только за прошлый год ее объем составил более 24 млрд рублей. Соглашение дает возможность повысить эффективность нашей работы, максимально синхронизировать планы по развитию сетевой инфраструктуры с решением социальных и экономических задач региона. Также для нас важна поддержка процесса консолидации, который позволяет обеспечить единые стандарты качества электроснабжения для всех потребителей, своевременный ремонт и развитие инфраструктуры», – отметил Андрей Рюмин.