Власти Крыма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали меморандумы о намерении построить в городе Саки и Ялтинском районе двух крупных курортных комплексов, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

В церемонии подписания документов на ПМЭФ в режиме видеоконференции принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Соглашения сейчас полностью дорабатываются. Но намерения осуществлять деятельность в Крыму предприниматели приняли. Будет реализован проект по строительству в Саках многоцелевого курортного комплекса - гостиничные номера, досуговые места, где-то 1 500 рабочих мест в общей сложности будет создано. 14 млрд [рублей] вкладывают в Сакский регион. И будет построен такой же "Сочи-парк" в Ялтинском регионе", - сказал Аксенов.

Он добавил, что на Южном берегу Крыма уже выбран земельный участок для строительства "Ялта-парка". "Сейчас идут подготовительные работы, около 16 млрд рублей будет вложено, 1 200 рабочих мест по проекту. Общее время на реализацию проекта - от трех до пяти лет. Для Крыма это системные игроки, которые общеизвестны на российском рынке, есть опыт и компетенции. Можно посмотреть, где эти люди уже работали, там есть осязаемые результаты на самом деле созданных рабочих мест и налогов в тех регионах", - отметил Аксенов.

Он назвал проекты "очень значимыми" для Крыма.

"Это часть проектов, которые под эгидой главы государства были подписаны. А в общем сегодня будет подписан еще ряд соглашений конкретных. Причем, это проекты, которые уже были предварительно проработаны, соответственно по ним высокая степень готовности к реализации. По одному проекту 1 500 рабочих мест, по-другому - 1 200 будет создано, для Крыма - это большое достижение. Конечно, это будут налогооблагаемые все объекты - это не жилье, не апартаменты, а именно гостиничные комплексы, рекреация, развлечения, досуг, то, чего не хватает на сегодняшний день", - сказал Аксенов.

По словам главы республики, Сакский регион был выбран самим инвестором. "Мы по желанию предоставляем свободные участки, инвестору нравится, что там большие пляжные территории, ровные участки, есть подведенная инфраструктура - электроэнергия, вода - все на границе участка", - пояснил Аксенов.