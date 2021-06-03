RusCableCLUB 2021
3 июня 2021, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ПМЭФ-2021, ФРАНЦИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Николай Шульгинов в рамках Петербургского международного экономического форума провёл рабочую встречу с Генеральным директором компании ENGIE Катрин МакГрегор и Председателем Совета директоров ENGIE Жан-Пьером Кламадье.
Министр отметил, что на долю ENGIE приходится до 15% в общем объёме российско-французских торговых отношений.
«Мы ценим глубоко укоренившиеся, давние дружеские отношения с вашей компанией», – сказал Николай Шульгинов.
Стороны обсудили текущее сотрудничество, а также обменялись мнениями о перспективах развития рынка природного газа в Европе.
«Безусловно, в силу естественных причин, Россия – традиционный и крупнейший игрок на газовом рынке Европы. Учитывая взаимозависимость наших экономик, территориальную близость и объёмы энергопоставок, Россия вносит определяющий вклад в энергобезопасность стран Евросоюза», – отметил Николай Шульгинов.
Ещё одной важной темой встречи стали переход к углеродно-нейтральной экономике и климатическая повестка.
«Сегодня Россия ведёт политику, направленную на повышение эффективности производства и потребления энергии и перехода на принципы низкоуглеродного развития. В рамках перехода к низкоуглеродной экономике ведётся активная регуляторная работа по формированию прогрессивной системы верификации, учёта выбросов и поглощения парниковых газов, стимулирования климатических проектов, гармонизации национальных подходов с ведущей международной практикой», – сообщил Министр.
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