RusCableCLUB 2021
3 июня 2021, 17:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: РФПИ, ПМЭФ-2021, АРКТИКА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "Русхим" объявили о партнерстве, предусматривающем инвестиции фонда для создания на территории Российской Арктики в Ненецком автономном округе нового вертикально-интегрированного газохимического комплекса. Объявление состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении фонда.
В рамках проекта предполагается разработка Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений со строительством завода по производству метанола первоначальной мощностью 1,8 млн. тонн с возможностью ее последующего увеличения.
Кроме того, будет осуществлено строительство портовой инфраструктуры с выходом на Северный морской путь (СМП) для экспорта продукции предприятия. Реализация проекта позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест.
Инвестиция РФПИ в создание газохимического комплекса направлена на развитие стратегически важного региона Российской Арктики, комплексное развитие Северного морского пути с интеграцией ключевых нефте- и газохимических предприятий. Проект осуществляется в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
"Производство метанола - одна из наиболее динамично развивающихся в нефтегазохимии отраслей. Газохимический комплекс в НАО будет обладать полной самодостаточностью по сырью, производству и отгрузке готовой продукции. Сырьевая база проекта уже сформирована за счет двух крупных газоконденсатных месторождений. В рамках реализации проекта будут осуществлены инвестиции и в новый арктический порт Индига, который станет важным элементом морской инфраструктуры для экспорта продуктов газохимии по маршруту Северного морского пути", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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