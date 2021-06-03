Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "Русхим" объявили о партнерстве, предусматривающем инвестиции фонда для создания на территории Российской Арктики в Ненецком автономном округе нового вертикально-интегрированного газохимического комплекса. Объявление состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении фонда.

В рамках проекта предполагается разработка Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений со строительством завода по производству метанола первоначальной мощностью 1,8 млн. тонн с возможностью ее последующего увеличения.

Кроме того, будет осуществлено строительство портовой инфраструктуры с выходом на Северный морской путь (СМП) для экспорта продукции предприятия. Реализация проекта позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест.

Инвестиция РФПИ в создание газохимического комплекса направлена на развитие стратегически важного региона Российской Арктики, комплексное развитие Северного морского пути с интеграцией ключевых нефте- и газохимических предприятий. Проект осуществляется в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.