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В Приамурье планируют реализовать пять инвестпроектов на 340 млрд рублей

В Приамурье планируют реализовать пять инвестпроектов на 340 млрд рублей

3 июня 2021, 17:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИИ, ПМЭФ-2021
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Пять инвестиционных проектов, в том числе по производству уксусной кислоты, азотных удобрений и формальдегида, общей стоимостью 340 млрд рублей планируют реализовать в Амурской области. Об этом в четверг сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы дополнительно работаем с пятью проектами общей стоимостью еще 340 млрд рублей - это производство уксусной кислоты, азотных удобрений, биоразлагаемых пластиков (ABS пластик), формальдегида, КФК смол", - сказал он, выступая на сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста".

Глава региона считает, что для реализации проектов необходимо создать для инвестора благоприятные условия: например, практиковать заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений, предоставить условия поддержки развития локаций, где расположены крупные объекты.

"Налоги, которые идут от крупных проектов, мы опережающими темпами направляем на развитие социальной инфраструктуры именно этих населенных пунктов, чтобы поднять там уровень жизни, чтобы было проще там решать социальные, инфраструктурные вопросы, в том числе с рабочей силой, необходимой для этих предприятий", - отметил он.

Еще условия - развитие инфраструктуры территории опережающего развития с учетом использования концессионных моделей и долгосрочные офтейк-контракты (контракт на выкуп еще не произведенной продукции предприятия), ориентированные на растущие рынки. "И, об этом говорил президент РФ в своем послании, бюджетные инфраструктурные кредиты. Мы с большим интересом смотрим на этот инструмент поддержки, считаем, что он тоже даст определенный импульс для поддержки инвестпроектов, которые реализуются у нас на территории области", - заключил Орлов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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Источник: ТАСС

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